Нові правила звітування для ФОПів та юридичних осіб

З грудня 2024 року набув чинності закон яким запроваджуються нові правила подання звітності для фізичних та юридичних осіб. Що змінилося та як зміни вплинуть на бізнес?

Варто зауважити, що податкові зміни стосуються всіх, хто виплачує доходи іншим людям, тобто і юридичних осіб, і ФОПів. Якщо ж підприємець не має працівників і виплати іншим людям відбуваються не часто, то звіт потрібно подавати лише за той місяць, на який припали такі виплати.

Зміни стосуються форми податкового звіту про доходи, що їх було нараховано або сплачено іншим людям, а також утриманого податку й нарахованого єдиного соціального внеску. До того ж оновилися правила заповнення та подання цієї звітності для всіх, хто є податковими агентами.

З 1 січня 2025 року також запроваджене щомісячне подання податкового розрахунку для фізичних осіб-платників податків. Нова форма звіту змінює його структуру та містить основний розрахунок і чотири додатки: додаток 1 – "Відомості про ЄСВ", додаток 4ДФ – "Відомості про доходи", додаток 5 – "Інформація про трудові відносини", додаток 6 – "Дані про спеціальний стаж".

За новими правилами, форма податкового розрахунку матиме три типи: "Звітний" – основна форма звітності; "Новий звітний" – подається в разі необхідності коригування звіту до закінчення терміну подання; "Уточнюючий" – для виправлення помилок після завершення терміну подання.

Своєю чергою, щомісячний звіт подається до 20 числа місяця, що настає після звітного. Отже, перший звіт за січень 2025 року має бути подано до 20 лютого 2025 року. Проте звіт за четвертий 2024 року необхідно було подати до 10 лютого за квартальною формою, яка залишається незмінною на перехідний період.

З огляду на це, Міністерство фінансів видало два накази: від 24 січня 2025 року №39 та від 30 січня 2025 року №53.

Переваги й недоліки нової системи звітності для підприємців

Запровадження нової системи звітності, на думку її ініціаторів, сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету й дозволить державним органам в режимі реального часу відстежувати зайнятість населення, зміни в економіці та фінансові показники бізнесу. Очікується, що це також забезпечить права застрахованих осіб на своєчасне призначення пенсій та інших соціальних виплат, а також дозволить контролювати сплату страхових внесків і нарахування стажу.

Водночас бізнес-спільнота вже висловлює занепокоєння щодо зростання бюрократичного навантаження, зокрема для малого й середнього бізнесу. Незважаючи на заявлене спрощення звітності, станом на 7 лютого 2025 року електронні форми для подання нових додатків у кабінеті платника податків ще не доступні. Це означає, що підприємці змушені подавати звітність у паперовій формі, що ускладнює процес.

Також досі не відбулося оновлення бухгалтерського програмного забезпечення, що змушує підприємців заповнювати нові форми вручну.

Водночас юристи Верховної Ради висловили зауваження не лише щодо технічних проблем, а й щодо відповідності певних положень нової звітності Конституції та чинним законам. У своїх висновках Головне юридичне управління Апарату ВР зазначає, що деякі аспекти реформи можуть суперечити правовій позиції Конституційного Суду. Ознайомитися з текстом зауважень можна за посиланням.

Попри критику, влада продовжує курс на посилення податкового контролю, наголошуючи на необхідності бюджетної збалансованості в умовах війни. Держава також реалізує програми підтримки малого і середнього бізнесу, проте одночасне запровадження нових правил звітності викликає побоювання щодо зростання адміністративного навантаження.

Малий бізнес змушений витрачати більше ресурсів на бухгалтерський облік, що може вплинути на його конкурентоспроможність. Фізичні особи-підприємці, які здебільшого ведуть бухгалтерію самостійно, відчують додатковий тиск, оскільки щомісячне звітування вимагатиме більше часу й зусиль.

Враховуючи ці обставини, нова податкова звітність є неоднозначною ініціативою. З одного боку, вона сприятиме підвищенню прозорості фінансових потоків і контролю за сплатою податків. З іншого – її реалізація ускладнюється технічними проблемами та бюрократичними перепонами, що створює додаткові виклики для бізнесу в непростих економічних умовах.

Вплив змін на малий і середній бізнес

Запровадження щомісячного звітування створює додаткове навантаження на малий і середній бізнес, оскільки підприємцям доведеться регулярно готувати та подавати звіти. Проте, окрім зростання адміністративного навантаження, істотного позитивного чи негативного впливу на бізнес не очікується.

Водночас економічна ситуація значною мірою визначатиметься додатковими податковими змінами, зокрема введенням військового збору для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб.

Санкції за порушення нових правил звітності

Санкції за порушення порядку подання звітності залишаються незмінними. Відповідно до ст. 119 Податкового кодексу, неподання або несвоєчасне подання звітності, подання її в неповному обсязі, з недостовірними даними або з помилками, які впливають на розрахунок податкових зобов’язань, передбачає штраф у розмірі 1020 грн. Якщо порушення повторюється протягом року, штраф збільшується вдвічі.

Окрім того, подання документів з некоректними або відсутніми реєстраційними номерами облікових карток платників податків призводить до штрафу в розмірі 340 грн. Слід зазначити, що ці санкції поширюються на всіх податкових агентів, відповідальних за правильність податкової звітності.

Адаптація підприємців до нових правил звітності

Щоб адаптуватися до нових правил подання звітності, підприємцям варто організувати свою діяльність так, щоб вистачало часу для контролю даних за всіма операціями, що підлягають звітності, для підготовки такої звітності та її перевірки перед поданням до контролюючих органів. Для цього слід або звернутися до відповідних фахівців (бухгалтерів, юристів), або самостійно вивчити порядок заповнення та подання звітності, дотримуючись встановлених дедлайнів.

Контроль власного бізнесу має бути комплексним, охоплювати не лише операційну діяльність, а й юридичний та бухгалтерський супровід. Нових особливостей у порядку подання немає, проте варто враховувати некритичні зміни у формі, періодичності та термінах подання. Уже після другого звітування процес стане звичним, і підприємці зможуть підлаштувати під нього свій графік роботи.

Важливо пам’ятати, що в разі подання неправильної, неточної або помилкової звітності, якщо податкові агенти виправляли такі помилки самостійно, зокрема протягом 30 календарних днів із дня отримання повідомлення про помилки від контролюючого органу, штрафні санкції, передбачені ст. 119 ПКУ, не застосовуються.

Вплив нових правил на ефективність української податкової системи

Перші відчутні результати впровадження нових правил звітності можна буде оцінити приблизно за шість місяців Це дозволить визначити, наскільки ефективно працюють оновлені механізми, як швидко бізнес адаптувався до змін та які аспекти потребують коригування для підвищення ефективності системи.

Очікувані наслідки можуть охоплювати спрощення процесу звітності, підвищення прозорості податкових розрахунків, а також зростання дисципліни у сплаті податків. Однак реальний ефект залежатиме не лише від самих змін, а й від рівня підготовки платників податків та здатності держави ефективно контролювати дотримання нових правил.