НБУ випустив нові пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині

Національний банк України 24 лютого ввів у обіг три нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам.

Про це інформує пресслужба НБУ.

"Торік ми започаткували нову серію обігових пам'ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів.

Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Йдеться, що монети "Ми сильні. Ми разом. Запорізька область", "Ми сильні. Ми разом. Харківська область" та "Ми сильні. Ми разом. Херсонська область" мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Як повідомляє НБУ, аверс усіх трьох нових обігових пам'ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Запорізька область" виокремлено Запорізьку область;

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Харківська область" – Харківську область;

на монеті "Ми сильні. Ми разом. Херсонська область" – Херсонську область.

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем'яненко. Скульптор – Володимир Дем'яненко.

Нагадаємо:

В грудні 2025 році Національний банк України започаткував нову тематичну серію обігових пам'ятних монет номіналом 10 грн, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.

З 1 грудня 2025 року в обіг уведено перші три обігові пам'ятні монети з нової серії, присвячені тим регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії: