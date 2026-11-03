Гривня слабшає: НБУ пояснив причини та підкріпив банки доларами

Національний банк підкріпив каси банків готівковою валютою після розширення різниці між офіційним курсом і курсом продажу валюти фінансовими установами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ щодо ситуації на валютному ринку.

3 листопада регулятор запропонував банкам обміняти безготівкову валюту на готівкову: до $100 млн та 100 млн євро для підкріплення кас.

Однак банки подали заявки лише на $14 млн, а попиту на євро взагалі не було. Усі заявки задовольнили повністю.

За оцінкою Нацбанку, ці результати підтверджують відсутність проблем із наявністю готівкової валюти у фінансовій системі. Регулятор заявив, що економічних причин для подальшого збільшення різниці між офіційним курсом і курсами продажу валюти фінустановами немає.

Підвищений попит на валюту на початку місяця Нацбанк пояснює зростанням бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку, а також активнішими покупками населення після оновлення щомісячних лімітів.

Водночас пропозицію валюти обмежували значні відшкодування ПДВ наприкінці жовтня та російські обстріли. Через атаки сезонне зростання експорту було слабшим, а аграрії й металурги продавали менше валюти.

У Нацбанку запевнили, що ситуація залишається під контролем, а міжнародних резервів достатньо для підтримання стійкості валютного ринку.

Нагадаємо:

На 4 листопада НБУ встановив офіційний курс долара на новому історичному максимумі у 45,66 грн. Це на 13 копійок більше, ніж 3 листопада. Курс євро залишився на рівні 51,05 грн.