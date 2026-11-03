Курс долара в середу оновить історичний максимум
Курс валют на 4 листопада 2026 року
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У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 13 копійок та становитиме 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро залишиться без змін – 51,05 грн.
Офіційні курси на середу 4 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,66 грн (45,53 грн станом на 3 листопада);
- 1 євро – 51,05 грн (51,05 грн станом на 3 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 жовтня – 45,60 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.