Курс долара в середу оновить історичний максимум

Курс валют на 4 листопада 2026 року

У середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 13 копійок та становитиме 45,66 грн, що є новим історичним максимумом.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро залишиться без змін – 51,05 грн.

Офіційні курси на середу 4 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,66 грн (45,53 грн станом на 3 листопада);

1 євро – 51,05 грн (51,05 грн станом на 3 листопада).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 жовтня – 45,60 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.