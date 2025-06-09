Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 10 червня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 10 червня валюта подорожччає на 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 10 червня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 10 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,49 грн ( 41,40 грн станом на 9 червня);

грн ( грн станом на 9 червня); 1 євро — 47,37 грн (47,27 грн станом на 9 червня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.