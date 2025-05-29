Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 30 травня
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у п'ятницю: 30 травня валюта подешевшає на 7 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 30 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 27 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,52 грн (41,59 грн станом на 29 травня);
- 1 євро — 46,80 грн (47,07 грн станом на 29 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.