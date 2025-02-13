Найбільша в Польщі база допомоги українцям лишилась без коштів: причина

Через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" лишилась без коштів.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За словами представниці "Mapuj Pomoc" Івони Ґурки, через раптове призупинення допомоги від USAID вони намагаються шукати нові форми підтримки.

"Важливим є відблокування цих коштів, над цим працюємо. Це діалог із ключовими партнерами. Також є можливим аналіз умов із сенаторами, також старатимемося вести розмови з урядом, шукати можливості якогось альтерантивного фінансування, підтримки на сьогодні", — каже Ґурка.

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Нагадаємо:

Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку.