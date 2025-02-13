Крупнейшая в Польше база помощи украинцам осталась без средств: причина

Из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь по программе USAID крупнейшая в Польше база помощи беженцам из Украины "Mapuj Pomoc" осталась без средств.

Об этом сообщает "Польское радио".

По словам представительницы "Mapuj Pomoc" Ивоны Гурки,из-за внезапного приостановления помощи от USAID они пытаются искать новые формы поддержки.

"Важным является отблокирование этих средств, над этим работаем. Это диалог с ключевыми партнерами. Также возможен анализ условий с сенаторами, также будем стараться вести разговоры с правительством, искать возможности какого-то альтерантивного финансирования, поддержки на сегодня", - говорит Гурка.

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Напомним:

Европейский Союз пересмотрит многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы больше согласовать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока.