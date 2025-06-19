Мільярдна закупівля: "Укрнафта" суттєво знизила ціни на дизпаливо для військових

ДП "Державний оператор тилу" Міноборони за результатом торгів 5 червня уклало з ПАТ "Укрнафта" підряди на 1,08 млрд грн на постачання дизельного пального.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Загалом придбали 35,5 тис. тонн пального. Термін постачання ‒ до кінця липня.

Економія від очікуваної вартості становить 13%. Найнижча ціна в контрактах 28 950 грн/т ‒ це мінімальна вартість в контрактах оператора тилу за 2024‒2025 рр. Найвища ‒ 31 110 грн/т, що в межах травневих договорів. Однак це гуртові ціни без ПДВ, від сплати якого звільнені учасники військових закупівель.

"Наші гроші" проаналізували понад 50 паливних контрактів "Держоператора тилу" на 11,27 млрд грн за два роки роботи структури. Якщо порівняти ціни в договорах з цінами на АЗС, то різниця стабільно становить 35-50%.

"Наші Гроші" пояснювали, що ключова причина низької вартості в контрактах оператора тилу ‒ відсутність ПДВ і акцизу в ціні палива. Але, навіть з урахуванням податку, ціни були б нижчими ніж на АЗС на 15 та 30% для бензину і дизелю відповідно. Оскільки мова йде про гуртові закупівлі великих обсягів.

Нагадаємо:

У 2022 році держава відібрала близько 40% акцій "Укрнафти" у групи Ігоря Коломойського та передала їх в управління Міністерству оборони.