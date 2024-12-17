"Нафтогаз" за місяць сплатив більше 8 мільярдів податків

У січні-листопаді за підсумками своєї діяльності Група Нафтогаз сплатила понад 80 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, підприємства Групи спрямували понад 74 млрд грн у державний бюджет і 6 млрд грн – у місцеві бюджети.

"Кожен внесок у держскарбницю – це крок до економічної стабільності, підтримки армії та відновлення інфраструктури. Лише в листопаді наші підприємства сплатили в держбюджет 8,1 млрд грн, ще 500 млн грн – у місцеві бюджети", – зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо:

Компанії групи Нафтогаз - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" - з початку року наростили видобуток газу на 6%.