"Нафтогаз" за місяць сплатив більше 8 мільярдів податків
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У січні-листопаді за підсумками своєї діяльності Група Нафтогаз сплатила понад 80 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, підприємства Групи спрямували понад 74 млрд грн у державний бюджет і 6 млрд грн – у місцеві бюджети.
"Кожен внесок у держскарбницю – це крок до економічної стабільності, підтримки армії та відновлення інфраструктури. Лише в листопаді наші підприємства сплатили в держбюджет 8,1 млрд грн, ще 500 млн грн – у місцеві бюджети", – зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо:
Компанії групи Нафтогаз - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" - з початку року наростили видобуток газу на 6%.