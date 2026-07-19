Нацбанк за тиждень купив понад мільярд доларів

За тиждень з 13 по 17 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,07 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 13 по 17 липня Нацбанк продав на міжбанку 1074,31 млн дол, що на 203,09 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

З початку червня НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу вперше купує валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 20 липня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 5 копійок і становитиме 44,66 грн.