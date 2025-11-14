Будівництво та логістика: на яких вакансіях пропонують найвищі зарплати

У жовтні 2025 року, як і в жовтні 2024, категорія з найбільшою кількістю високооплачуваних вакансій – "Будівництво та облицювальні роботи".

Про це свідчать дані дослідження від OLX Робота.

Зокрема, як зазначають аналітики, тут фіксуються і високі показники зростання медіанних зарплат, порівняно з жовтнем 2024 року: від 25% до 43%. Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:

Штукатур, 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);

Фасадник, 58 тис. грн (+25%);

Виконроб, 50 тис. грн (+43%);

Муляр, 48 тис. грн (+6%);

Маляр, 48 тис. грн (+32%);

Будівельник і плиточник, 45 тис. грн (+29%).

Медіанну заробітну плату в 53 тис. грн пропонують, за даними OLX Робота, у категорії "Логістики та доставки" на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Оголошення з медіанними зарплатами 40 тис. грн у жовтні 2025 року аналітики фіксували в категорії "Медицина" (вакансія стоматолога) та "Нерухомість" (вакансії рієлтора та менеджера з продажу).

Найпомітніше зростання у стоматологів: медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року, зазначають експерти.

Далі в переліку високооплачуваних – вакансії в категорії "СТО та автомийки". На деякі оголошення пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн, а саме:

Автоелектрик, 40 тис. грн (+14%);

Автомаляр, 40 тис. грн (як і в жовтні 2024 року);

Автослюсар, 38 тис. грн (+15%);

Механік, 35 тис. грн (+8%).

У категорії "Будівництво та облицювальні роботи" медіанну зарплату в 35-38 тис. грн у жовтні 2025 року пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика, йдеться в дослідженні.

Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну заробітну плату від 30 до 35 тис. грн – в категорії "Виробництва та робітничих спеціальностей". Наприклад, на вакансії токаря і машиніста екскаватора (31 тис. грн).

Зазначається, що медіанназарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 року в цій категорії була зафіксована на вакансії: електрика, механіка, технолога та столяра. Порівняно з жовтнем 2024, у жовтні 2025 є зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% – на вакансії технолога).

Також медіанну заробітну плату 30-32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії в категорії "Сільське та лісове господарство , агробізнес" : пилорамник ( 32 тис. грн ), агроном і тракторист ( 30 тис. грн ).

Нагадаємо:

В Україні за 9 місяців 2025 року в більшості галузей зарплати змінилися нерівномірно, істотно вищими стали галузі реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу, пропозиції для претендентів без досвіду.