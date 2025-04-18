Світовий банк надасть Україні 84 мільйони доларів: на що їх спрямують

Світовий банк надасть Україні 84 мільйони доларів в межах проєкту HOPE.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою єВідновлення.

Він зазначив, що загалом уже понад 96 тисяч українських родин отримали відповідну підтримку від держави.

Нагадаємо:

На початку квітня Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".