Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові

Євро з 2 січня 2025 року стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові.

Про це написала президентка країни Мая Санду в соцмережі X.

"Оскільки понад 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюються в євро, цей крок зміцнює наші економічні зв'язки з ЄС, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх жителів Молдови", - написала вона в соцмережі X.

Нагадаємо:

Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з ЄС на тлі можливого дефіциту, що виникне у разі зупинки постачань російського газу у Придністров'я.