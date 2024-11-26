Мінфін розмістив облігацій на понад 19 мільярдів
Міністерство фінансів України 26 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,15 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"Мінфін розмістив облігації на понад 19,15 млрд гривень в еквіваленті", - повідомили в міністерстві.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
- 5,05 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року;
- 5,10 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;
- 3,9 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,3 року.
- 5,03 млрд грн під 16,01% з погашенням через 3,5 року.