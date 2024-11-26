Мінфін розмістив облігацій на понад 19 мільярдів

Міністерство фінансів України 26 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,15 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"Мінфін розмістив облігації на понад 19,15 млрд гривень в еквіваленті", - повідомили в міністерстві.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: