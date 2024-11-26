Минфин разместил облигаций более чем на 19 миллиардов

Министерство финансов Украины 26 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,15 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Минфин разместил облигации более чем на 19,15 млрд гривен в эквиваленте", - сообщили в министерстве.

Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: