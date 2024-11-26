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Минфин разместил облигаций более чем на 19 миллиардов

Артур Крыжный — 26 ноября, 20:42
Минфин разместил облигаций более чем на 19 миллиардов

Министерство финансов Украины 26 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,15 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Минфин разместил облигации более чем на 19,15 млрд гривен в эквиваленте", - сообщили в министерстве.

Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

  • 5,05 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года;
  • 5,10 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;
  • 3,9 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,3 года.
  • 5,03 млрд грн под 16,01% с погашением через 3,5 года.
ОВГЗ

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