Мільярдери у 2024 році стали багатшими на два трильйони доларів, їх кількість зросла на 204

У 2024 році кількість мільярдерів у світі зросла на 204 особи, досягнувши 2769. За рік обсяг їхніх статків збільшився на два трильйони доларів.

Про це повідомляє Oxfam.

У середньому щодва тижні у світі з’являлося чотири нових мільярдери, а капітал усіх мільярдерів зростав на п’ять мільярдів сімсот мільйонів доларів щодня.

За оцінками Oxfam, якщо ці темпи збережуться протягом наступних десяти років, на планеті з’являться щонайменше п’ять осіб, чий капітал перевищить один трильйон доларів.

Автори доповіді наголошують, що 60% статків мільярдерів не є наслідком їхньої реальної праці. Переважно ці багатства походять від спадщини чи здобуті завдяки зв’язкам або монопольному становищу.

Зазначається, що уперше за час досліджень у списку мільярдерів переважають ті, хто отримав статки через спадщину, а не заробив їх самостійно. Крім того, всі мільярдери віком до 30 років здобули свої статки виключно завдяки спадку.