Мікроінвестування у готельно-ресторанну нерухомість: простий старт зі Snap Invest

Ribas Hotels Group, компанія з 11-річним досвідом у готельному бізнесі, запустила Snap Invest - платформу, яка відкриває доступ до готельно-ресторанної нерухомості.

Раніше в інвестиції у готелі заходили лише великі гравці з мільйонними бюджетами. Тепер це може зробити кожен бажаючий. Достатньо смартфона, кількох хвилин та суми від 5000 грн.

Як це працює?

Інвестиція у реальний бізнес у три прості дії:

Завантажуєш додаток Snap Invest Проходиш верифікацію через "Дію". Підписуєш та сплачуєш по рахунку.

Все. Тепер ти - офіційний співвласник частини готельного проєкту й щоквартально отримуєш свою частку прибутку.

Чому Snap Invest?

Усі об’єкти під управлінням Ribas Hotels Group, яка вже керує 55+ готелями у 4 країнах.

У портфоліо компанії понад $500 млн активів та 12 реалізованих інвестиційних проєктів.

Ти отримуєш юридичні документи на частку власності та повний доступ до фінансової аналітики.

Дохідність: 9–12% річних, розрахована на основі реальних кейсів.

Перші об’єкти, які вже доступні для інвестування:

Ресторан GORI у готелі WOL.Green , Поляна (Закарпаття);

Котеджі у передмісті Києва - проєкт MANDRA Петрикор .

Інвестори зможуть обирати серед нових об'єктів, що з'являтимуться на платформі: від номерів та будинків до ресторанів і SPA-зон в готелях.

"Ми створили Snap Invest, щоб зробити інвестування максимально простим і зрозумілим. Ніякої плутанини та складної термінології. Усе — цифрами, документами й прозорими процесами. Якщо раніше в готельну нерухомість входили великі гравці, тепер — достатньо смартфона і суми від 5000 грн, щоб стати частиною реального бізнесу", — зауважив Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.

Де дізнатися більше?

snapinvest.com.ua

[email protected]

Telegram-бот: @snapinvest