PROMOTED

Мікроінвестування у готельно-ресторанну нерухомість: простий старт зі Snap Invest

29 вересня, 13:49

Ribas Hotels Group, компанія з 11-річним досвідом у готельному бізнесі, запустила Snap Invest - платформу, яка відкриває доступ до готельно-ресторанної нерухомості.

Раніше в інвестиції у готелі заходили лише великі гравці з мільйонними бюджетами. Тепер це може зробити кожен бажаючий. Достатньо смартфона, кількох хвилин та суми від 5000 грн.

Як це працює?

Інвестиція у реальний бізнес у три прості дії:

  1. Завантажуєш додаток Snap Invest.
  2. Проходиш верифікацію через "Дію".
  3. Підписуєш та сплачуєш по рахунку.

Все. Тепер ти - офіційний співвласник частини готельного проєкту й щоквартально отримуєш свою частку прибутку.

Чому Snap Invest?

  • Усі об’єкти під управлінням Ribas Hotels Group, яка вже керує 55+ готелями у 4 країнах.
  • У портфоліо компанії понад $500 млн активів та 12 реалізованих інвестиційних проєктів.
  • Ти отримуєш юридичні документи на частку власності та повний доступ до фінансової аналітики.
  • Дохідність: 9–12% річних, розрахована на основі реальних кейсів.

Перші об’єкти, які вже доступні для інвестування:

  • Ресторан GORI у готелі WOL.Green, Поляна (Закарпаття);
  • Котеджі у передмісті Києва - проєкт MANDRA Петрикор.

Інвестори зможуть обирати серед нових об'єктів, що з'являтимуться на платформі: від номерів та будинків до ресторанів і SPA-зон в готелях.

"Ми створили Snap Invest, щоб зробити інвестування максимально простим і зрозумілим. Ніякої плутанини та складної термінології. Усе — цифрами, документами й прозорими процесами. Якщо раніше в готельну нерухомість входили великі гравці, тепер — достатньо смартфона і суми від 5000 грн, щоб стати частиною реального бізнесу", — зауважив Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.

Де дізнатися більше?

snapinvest.com.ua

[email protected]

Telegram-бот: @snapinvest

інвестиції

