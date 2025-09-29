Мікроінвестування у готельно-ресторанну нерухомість: простий старт зі Snap Invest
Ribas Hotels Group, компанія з 11-річним досвідом у готельному бізнесі, запустила Snap Invest - платформу, яка відкриває доступ до готельно-ресторанної нерухомості.
Раніше в інвестиції у готелі заходили лише великі гравці з мільйонними бюджетами. Тепер це може зробити кожен бажаючий. Достатньо смартфона, кількох хвилин та суми від 5000 грн.
Як це працює?
Інвестиція у реальний бізнес у три прості дії:
- Завантажуєш додаток Snap Invest.
- Проходиш верифікацію через "Дію".
- Підписуєш та сплачуєш по рахунку.
Все. Тепер ти - офіційний співвласник частини готельного проєкту й щоквартально отримуєш свою частку прибутку.
Чому Snap Invest?
- Усі об’єкти під управлінням Ribas Hotels Group, яка вже керує 55+ готелями у 4 країнах.
- У портфоліо компанії понад $500 млн активів та 12 реалізованих інвестиційних проєктів.
- Ти отримуєш юридичні документи на частку власності та повний доступ до фінансової аналітики.
- Дохідність: 9–12% річних, розрахована на основі реальних кейсів.
Перші об’єкти, які вже доступні для інвестування:
- Ресторан GORI у готелі WOL.Green, Поляна (Закарпаття);
- Котеджі у передмісті Києва - проєкт MANDRA Петрикор.
Інвестори зможуть обирати серед нових об'єктів, що з'являтимуться на платформі: від номерів та будинків до ресторанів і SPA-зон в готелях.
"Ми створили Snap Invest, щоб зробити інвестування максимально простим і зрозумілим. Ніякої плутанини та складної термінології. Усе — цифрами, документами й прозорими процесами. Якщо раніше в готельну нерухомість входили великі гравці, тепер — достатньо смартфона і суми від 5000 грн, щоб стати частиною реального бізнесу", — зауважив Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.
Де дізнатися більше?
Telegram-бот: @snapinvest