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Мексиканський песо показав найбільше річне падіння проти долара за останні 16 років

Олексій Артемчук — 1 січня, 11:16
Мексиканський песо показав найбільше річне падіння проти долара за останні 16 років
Getty Images

Цього року мексиканський песо ослаб майже на 23%, закривши останній день торгів у вівторок на позначці 20,82 песо за долар, що стало найглибшим падінням валюти проти долара з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Про це пише Reuters.

Нестабільний рік для песо розпочався з місяців стабільного зростання, аж до червневих загальних виборів, які принесли лівій коаліції на чолі з правлячою партією "Морена" гучну перемогу на президентських перегонах, а також значну більшість у Конгресі.

Напередодні виборів мексиканська валюта торгувалася у квітні на рівні 16,26 песо за долар, досягнувши дев'ятирічного максимуму.

Перемога "Морени" на виборах відкрила шлях до ухвалення конституційних реформ у вересні, зокрема докорінної перебудови судової системи, яка, на думку критиків, підірве незалежність судів у другій за величиною економіці Латинської Америки.

Головний фондовий індекс Мексики також втратив вартість протягом року, впавши майже на 14% і закрившись у вівторок на позначці 49 513 пунктів, що стало найстрімкішим падінням з 2018 року.

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