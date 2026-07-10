Банки України показали актуальний курс валют на 10 липня
Банки оновили курси валют на 10 липня: середній євро становив 51,25 грн, долар – 44,75 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,28 – 44,75 грн (на 9 липня: 44,27 – 44,75 грн);
Євро: 50,62 – 51,25 грн (на 9 липня: 50,58 – 51,21 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,10 - 44,70 грн;
Ощадбанк - 44,30 - 44,80 грн;
Укрсиббанк - 44,25 - 44,79 грн;
ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;
Райффайзен - 44,30 - 44,70 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 50,25 - 51,25 грн;
Ощадбанк - 50,60 - 51,35 грн;
Укрсиббанк - 50,45 - 51,35 грн;
ПУМБ - 51,70 - 51,40 грн;
Райффайзен - 50,50 - 51,14 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.