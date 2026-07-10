Банки України показали актуальний курс валют на 10 липня

Банки показали курс валют на 10 липня

Банки оновили курси валют на 10 липня: середній євро становив 51,25 грн, долар – 44,75 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,28 – 44,75 грн (на 9 липня: 44,27 – 44,75 грн);

Євро: 50,62 – 51,25 грн (на 9 липня: 50,58 – 51,21 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,10 - 44,70 грн;

Ощадбанк - 44,30 - 44,80 грн;

Укрсиббанк - 44,25 - 44,79 грн;

ПУМБ - 44,30 - 44,90 грн;

Райффайзен - 44,30 - 44,70 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,25 - 51,25 грн;

Ощадбанк - 50,60 - 51,35 грн;

Укрсиббанк - 50,45 - 51,35 грн;

ПУМБ - 51,70 - 51,40 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,14 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.