Банки України показали актуальний курс валют на 2 липня

Курс валют на 2 липня 2026 року

Банки оновили курси валют на 2 липня: середній євро становив 51,44 грн, долар – 45,07 грн.

Про це сівдчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,60 – 45,07 грн (на 1 липня: 44,51 – 45,02 грн);

Євро: 50,81 – 51,44 грн (на 1 липня: 50,75 – 51,39 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,45 - 45,05 грн;

Ощадбанк - 44,50 - 45,05 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,09 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,70 - 45,05 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,50 - 51,50 грн;

Ощадбанк - 50,80 - 51,45 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн;

ПУМБ - 51,20 - 51,90 грн;

Райффайзен - 50,60 - 51,34 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок цих семи рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.