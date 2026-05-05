Банки України показали актуальний курс валют на 5 травня

Банки оновили курси валют на 5 травня: середній євро не змінився за добу і залишився 51,87 грн, долар збільшився на 10 копійок до 44,25 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,25 грн (на 4 травня - 43,70 - 44,15 грн);

Євро - 51,20 - 51,87 грн (на 4 травня - 51,25 - 51,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,65 - 44,25 грн;

Ощадбанк - 43,70 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,70 - 44,25 грн;

ПУМБ - 43,80 - 44,40 грн;

Райффайзен - 43,77 - 44,19 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;

Ощадбанк - 51,25 - 51,95 грн;

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн;

ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,69 грн.

Нагадаємо:

У вівторок, 5 травня, офіційний курс євро зменшився на 14 копійок до 51,45 грн.