Банки України показали актуальний курс валют на 5 травня
Банки оновили курси валют на 5 травня: середній євро не змінився за добу і залишився 51,87 грн, долар збільшився на 10 копійок до 44,25 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США - 43,75 - 44,25 грн (на 4 травня - 43,70 - 44,15 грн);
Євро - 51,20 - 51,87 грн (на 4 травня - 51,25 - 51,87 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,65 - 44,25 грн;
- Ощадбанк - 43,70 - 44,25 грн;
- Укрсиббанк - 43,70 - 44,25 грн;
- ПУМБ - 43,80 - 44,40 грн;
- Райффайзен - 43,77 - 44,19 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,80 - 51,80 грн;
- Ощадбанк - 51,25 - 51,95 грн;
- Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн;
- ПУМБ - 51,40 - 52,10 грн;
- Райффайзен - 51,20 - 51,69 грн.
Нагадаємо:
У вівторок, 5 травня, офіційний курс євро зменшився на 14 копійок до 51,45 грн.