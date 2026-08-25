Нацбанк показав курс валют на 26 серпня

У середу, 26 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,67 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 7 копійок та становитиме 52,08 грн.

Офіційні курси на середу 26 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,67 грн (44,70 грн станом на 25 серпня);

1 євро – 52,08 грн (52,15 грн станом на 25 серпня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.