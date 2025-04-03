Курс валют на 3 квітня: скільки коштують долар та євро

Станом на 3 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро - зріс на 3.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро - 44,63 грн (на 2 квітня долар - 41,37 грн, євро - 44,60 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 - 41,30 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,00 - 45,40 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,00 - 41,67 грн (курс на 2 квітня - 41,05 - 41,67 грн);

Євро - 44,70 - 45,32 грн (курс на 2 квітня - 44,40 - 45,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,05 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,6 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.