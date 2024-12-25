Курс валют на середу: скільки коштує долар та євро
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Станом на 25 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ не змінився, євро подешевшав на 1 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,99 грн, євро – 43,64 грн (на 24 грудня долар - 41,99 грн, євро – 43,64 грн).
На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,15 – 42,25 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,22 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,75 - 42,35 грн (курс на 24 грудня – 41,75 - 42,34 грн);
- Євро – 43,60 - 44,25 грн (курс на 24 грудня – 43,60 - 44,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,65 - 42,25 грн;
- Ощадбанк – 41,75 - 42,30 грн;
- Укрсиббанк – 41,70 - 42,30 грн;
- ПУМБ – 42,00 – 42,70 грн;
- Райффайзен - 41,55 - 42,25 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,19 грн.