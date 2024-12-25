Курс валют на середу: скільки коштує долар та євро

Станом на 25 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ не змінився, євро подешевшав на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,99 грн, євро – 43,64 грн (на 24 грудня долар - 41,99 грн, євро – 43,64 грн).

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,15 – 42,25 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,22 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,75 - 42,35 грн (курс на 24 грудня – 41,75 - 42,34 грн);

Євро – 43,60 - 44,25 грн (курс на 24 грудня – 43,60 - 44,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,65 - 42,25 грн;

Ощадбанк – 41,75 - 42,30 грн;

Укрсиббанк – 41,70 - 42,30 грн;

ПУМБ – 42,00 – 42,70 грн;

Райффайзен - 41,55 - 42,25 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,19 грн.