Курс валют на 5 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 5 лютого, офіційний курс долара до гривні впав на 4 копійки, євро збільшився на 25 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,75 грн, євро – 43,11 грн (на 4 лютого долар - 41,79 грн, євро – 42,86 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,80 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,39 – 43,60 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50 - 42,09 грн (курс на 4 лютого – 41,50 - 42,10 грн);

Євро – 42,90 - 43,59 грн (курс на 4 лютого – 42,80 - 43,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк – 41,45 - 42,00 грн;

Укрсиббанк – 41,45 - 42,05 грн;

ПУМБ – 41,60 – 42,20 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,90 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.