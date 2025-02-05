Курс валют на 5 лютого: скільки коштує долар та євро
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Станом на 5 лютого, офіційний курс долара до гривні впав на 4 копійки, євро збільшився на 25 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,75 грн, євро – 43,11 грн (на 4 лютого долар - 41,79 грн, євро – 42,86 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,80 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,39 – 43,60 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,50 - 42,09 грн (курс на 4 лютого – 41,50 - 42,10 грн);
- Євро – 42,90 - 43,59 грн (курс на 4 лютого – 42,80 - 43,50 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;
- Ощадбанк – 41,45 - 42,00 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 - 42,05 грн;
- ПУМБ – 41,60 – 42,20 грн;
- Райффайзен - 41,50 - 41,90 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.