Курс валют на 25 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 25 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро зменшився на 7 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро - 47,91 грн (на 22 серпня долар - 41,21 грн, євро - 47,98 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,43 грн. Євро - 48,25 та 48,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,05 - 41,52 грн (курс на 22 серпня - 41,00 - 41,55 грн);

Євро - 47,95 - 48,50 грн (курс на 22 серпня - 47,75 - 48,37 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,22 - 41,52 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,35 - 48,35 грн;

Ощадбанк - 47,75 - 48,55 грн;

Укрсиббанк - 47,50 - 48,50 грн;

ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;

Райффайзен - 47,80 - 48,70 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

