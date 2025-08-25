Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Курс валют на 25 серпня: скільки коштує долар і євро

Артур Крижний — 25 серпня, 11:00
Курс валют на 25 серпня: скільки коштує долар і євро
Getty Images

Станом на 25 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 7 копійок, євро зменшився на 7 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро - 47,91 грн (на 22 серпня долар - 41,21 грн, євро - 47,98 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,43 грн. Євро - 48,25 та 48,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,05 - 41,52 грн (курс на 22 серпня - 41,00 - 41,55 грн);
  • Євро - 47,95 - 48,50 грн (курс на 22 серпня - 47,75 - 48,37 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
  • Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,22 - 41,52 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк - 47,35 - 48,35 грн;
  • Ощадбанк - 47,75 - 48,55 грн;
  • Укрсиббанк - 47,50 - 48,50 грн;
  • ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;
  • Райффайзен - 47,80 - 48,70 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?

курс валют

Останні новини