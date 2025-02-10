Курс валют на 10 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 10 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 1 копійку, євро збільшився на 6 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,47 грн, євро – 43,03 грн (на 7 лютого долар - 41,48 грн, євро – 42,97 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,25 – 43,45 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,90 грн (курс на 7 лютого – 41,30 - 41,85 грн);

Євро – 42,75 - 43,50 грн (курс на 7 лютого – 42,90 - 43,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,69 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.