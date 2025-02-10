Курс валют на 10 февраля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 10 февраля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 6 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,47 грн, евро - 43,03 грн (на 7 февраля доллар - 41,48 грн, евро - 42,97 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,70 - 41,70 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,25 - 43,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,30 - 41,90 грн (курс на 7 февраля - 41,30 - 41,85 грн);

Евро - 42,75 - 43,50 грн (курс на 7 февраля - 42,90 - 43,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,69 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.