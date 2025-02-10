Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Курс валют на 10 февраля: сколько стоит доллар и евро

Артур Крыжный — 10 февраля, 10:55
Курс валют на 10 февраля: сколько стоит доллар и евро
Getty Images

По состоянию на 10 февраля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 6 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,47 грн, евро - 43,03 грн (на 7 февраля доллар - 41,48 грн, евро - 42,97 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,70 - 41,70 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,25 - 43,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,30 - 41,90 грн (курс на 7 февраля - 41,30 - 41,85 грн);
  • Евро - 42,75 - 43,50 грн (курс на 7 февраля - 42,90 - 43,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
  • Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
  • Райффайзен - 41,20 - 41,69 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

курс валют

Последние новости