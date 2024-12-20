Курс валют на п'ятницю: долар зростає 4 день поспіль, євро впало в ціні
Getty Images
Станом на 20 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 2 копійок, євро здешевшав на 38 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,92 грн, євро – 43,57 грн (на 19 грудня долар - 41,90 грн, євро – 43,95 грн).
На 12:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,00 – 42,05 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,85 – 44,05 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,70 - 42,20 грн (курс на 19 грудня – 41,70 - 42,20 грн);
- Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 19 грудня – 43,60 - 44,35 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,50 - 42,10 грн;
- Ощадбанк – 41,65 - 42,15 грн;
- Укрсиббанк – 41,60 - 42,20 грн;
- ПУМБ – 41,70 – 42,30 грн;
- Райффайзен - 41,55 - 42,09 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,18 грн.