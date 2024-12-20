Курс валют на п'ятницю: долар зростає 4 день поспіль, євро впало в ціні

Станом на 20 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 2 копійок, євро здешевшав на 38 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,92 грн, євро – 43,57 грн (на 19 грудня долар - 41,90 грн, євро – 43,95 грн).

На 12:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,00 – 42,05 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,85 – 44,05 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,70 - 42,20 грн (курс на 19 грудня – 41,70 - 42,20 грн);

Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 19 грудня – 43,60 - 44,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,50 - 42,10 грн;

Ощадбанк – 41,65 - 42,15 грн;

Укрсиббанк – 41,60 - 42,20 грн;

ПУМБ – 41,70 – 42,30 грн;

Райффайзен - 41,55 - 42,09 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,18 грн.