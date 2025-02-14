Курс валют на 14 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 14 лютого, офіційний курс долара до гривні не змінився, євро зріс на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро – 43,43 грн (на 13 лютого долар - 41,79 грн, євро – 43,35 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,77 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,60 – 43,83 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,60 - 42,10 грн (курс на 13 лютого – 41,60 - 42,10 грн);

Євро – 43,30 - 43,95 грн (курс на 13 лютого – 43,30 - 43,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,99 грн;

Укрсиббанк – 41,55 - 42,05 грн;

ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,93 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.017 грн за долар, monobank - 41.99 грн.

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