Курс валют на 14 февраля: сколько стоит доллар и евро: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 14 февраля, официальный курс доллара к гривне не изменился, евро вырос на 8 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,79 грн, евро - 43,43 грн (на 13 февраля доллар - 41,79 грн, евро - 43,35 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,75 - 41,77 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,60 - 43,83 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,60 - 42,10 грн (курс на 13 февраля - 41,60 - 42,10 грн);

Евро - 43,30 - 43,95 грн (курс на 13 февраля - 43,30 - 43,80 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,99 грн;

Укрсиббанк - 41,55 - 42,05 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,50 - 41,93 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.017 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.

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