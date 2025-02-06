Курс валют на 6 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 6 лютого, офіційний курс долара до гривні впав на 10 копійок, євро збільшився на 29 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,65 грн, євро – 43,40 грн (на 5 лютого долар - 41,75 грн, євро – 43,11 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,68 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,45 – 43,65 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,45 - 42,00 грн (курс на 5 лютого – 41,50 - 42,05 грн);

Євро – 43,10 - 43,77 грн (курс на 5 лютого – 43,00 - 43,72 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк – 41,35 - 42,95 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,99 грн;

ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,35 - 41,82 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.