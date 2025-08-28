Курс валют на 28 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 28 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро - на 38 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,32 грн, євро - 47,88 грн (на 27 серпня долар - 41,40 грн, євро - 48,26 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,43 грн. Євро - 48,25 та 48,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,10 - 41,62 грн (курс на 27 серпня - 41,10 - 41,60 грн);

Євро - 47,72 - 48,42 грн (курс на 27 серпня - 47,80 - 48,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,06 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,22 - 41,49 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;

Ощадбанк - 47,70 - 48,45 грн;

Укрсиббанк - 47,65 - 48,65 грн;

ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;

Райффайзен - 47,70 - 48,39 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?