Нацбанк показав курс валют на середу: долар впаде, євро зросте

У середу, 8 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 6 копійок і становитиме 44,50 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро збыльшиться на 2 копійки та становитиме 50,88 грн.

Офіційні курси на середу 8 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,50 грн (44,56 грн станом на 7 липня);

1 євро – 50,88 грн (50,86 грн станом на 7 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.