Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 23 червня

У вівторок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні не зміниться і становитиме - 44,90 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться та становитиме 51,41 грн.

Офіційні курси на вівторок 23 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,90 грн (44,90 грн станом на 22 червня);

1 євро – 51,41 грн (51,46 грн станом на 22 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97