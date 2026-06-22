Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 23 червня
Нацбанк показав курс на 23 червня
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У вівторок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні не зміниться і становитиме - 44,90 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться та становитиме 51,41 грн.
Офіційні курси на вівторок 23 червня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,90 грн (44,90 грн станом на 22 червня);
- 1 євро – 51,41 грн (51,46 грн станом на 22 червня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97