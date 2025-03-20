Курс валют на 20 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 20 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 1 копійку, євро знизився на 2 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,57 грн, євро - 45,32 грн (на 19 березня долар - 41,56 грн, євро - 45,34 грн).

На 15:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,49 - 41,58 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,15 - 45,35 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 19 березня - 41,30 - 41,90 грн);

Євро - 45,00 - 45,55 грн (курс на 19 березня - 45,10 - 45,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,67 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,83 грн.