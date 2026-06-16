Банки України показали актуальний курс валют на 16 червня
Банки оновили курси валют на 16 червня: середній євро збільшився на 10 копійок і становив 52,40 грн, долар зменшився на 2 копійки – до 45,08 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,55 – 45,08 грн (на 15 червня: 44,55 – 45,10 грн грн);
Євро: 51,60 – 52,40 грн (на 15 червня: 51,70 – 52,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,40 - 45,00 грн;
Ощадбанк - 44,60 - 45,10 грн;
Укрсиббанк - 44,50 - 45,10 грн;
ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;
Райффайзен - 44,62 - 44,99 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 51,30 - 52,30 грн;
Ощадбанк - 51,80 - 52,45 грн;
Укрсиббанк - 51,60 - 52,50 грн;
ПУМБ - 52,00 - 52,70 грн;
Райффайзен - 51,50 - 52,20 грн.
Нагадаємо:
Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс на рівні 52,03 гривень за євро.