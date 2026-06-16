Банки України показали актуальний курс валют на 16 червня

Курс валют на 16 червня 2026 року

Банки оновили курси валют на 16 червня: середній євро збільшився на 10 копійок і становив 52,40 грн, долар зменшився на 2 копійки – до 45,08 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,55 – 45,08 грн (на 15 червня: 44,55 – 45,10 грн грн);

Євро: 51,60 – 52,40 грн (на 15 червня: 51,70 – 52,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,40 - 45,00 грн;

Ощадбанк - 44,60 - 45,10 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,10 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,62 - 44,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,30 - 52,30 грн;

Ощадбанк - 51,80 - 52,45 грн;

Укрсиббанк - 51,60 - 52,50 грн;

ПУМБ - 52,00 - 52,70 грн;

Райффайзен - 51,50 - 52,20 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс на рівні 52,03 гривень за євро.