Курс валют у банках на 23 червня: скільки коштує долар та євро
Станом на 23 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 2 копійки, до 41,82, євро - на 5 копійок, до 48,35 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,71 - 41,80 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,48 - 48,65 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,55 - 42,15 грн (курс на 20 червня - 41,53 - 42,05 грн);
- Євро - 47,87 - 48,62 грн (курс на 20 червня - 47,80 - 48,50 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,50 - 42,10 грн;
- Ощадбанк - 41,55 - 42,10 грн;
- Укрсиббанк - 41,50 - 42,15 грн;
- ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;
- Райффайзен - 41,75 - 42,04 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,65 - 48,65 грн;
- Ощадбанк - 47,80 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 47,65 - 48,65 грн;
- ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;
- Райффайзен - 47,80 - 48,52грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,18 грн.