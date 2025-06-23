Курс валют у банках на 23 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 23 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 2 копійки, до 41,82, євро - на 5 копійок, до 48,35 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,71 - 41,80 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,48 - 48,65 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,55 - 42,15 грн (курс на 20 червня - 41,53 - 42,05 грн);

Євро - 47,87 - 48,62 грн (курс на 20 червня - 47,80 - 48,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,50 - 42,10 грн;

Ощадбанк - 41,55 - 42,10 грн;

Укрсиббанк - 41,50 - 42,15 грн;

ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;

Райффайзен - 41,75 - 42,04 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,65 - 48,65 грн;

Ощадбанк - 47,80 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,65 - 48,65 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 47,80 - 48,52грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,18 грн.