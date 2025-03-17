Курс валют на 17 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 17 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 2 копійки, євро зріс на 22 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,50 грн, євро - 45,22 грн (на 14 березня долар - 41,52 грн, євро - 45,00 грн).

На 13:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,15 - 45,35 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,80 грн (курс на 14 березня - 41,30 - 41,81 грн);

Євро - 44,90 - 45,45 грн (курс на 14 березня - 44,90 - 45,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,60 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.