Курс валют на 15 травня: долар і євро піднялись в ціні

Станом на 19 травня, офіційний курс долара до гривні зріс на 3 копійки, євро на 7 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,49 грн, євро - 46,44 грн (на 16 травня долар - 41,46 грн, євро - 46,37 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,43 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,55 - 46,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 14 травня - 41,22 - 41,80 грн);

Євро - 46,10 - 46,80 грн (курс на 14 травня - 46,15 - 47,02 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,42 - 41,67 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.