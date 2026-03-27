Банки України показали актуальний курс валют на 27 березня

Станом на 27 березня офіційний курс долара щодо гривні становив 43,88 грн, євро - 50,61 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,90 - 44,00 грн. Євро - 50,85 і 51,05 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,65 - 44,15 грн (на 26 березня - 43,65 - 44,15 грн);

Євро - 50,40 - 51,05 грн (на 26 березня - 50,55 - 51,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,52 - 44,12 грн;

Ощадбанк - 43,55 - 44,20 грн;

Укрсиббанк - 43,60 - 44,20 грн;

ПУМБ - 43,60 - 44,20 грн;

Райффайзен - 43,70 - 44,05 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,05 - 51,05 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,30 грн;

Укрсиббанк - 50,25 - 51,25 грн;

ПУМБ - 50,50 - 51,20 грн;

Райффайзен - 50,30 - 50,85 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 27 березня, офіційний курс євро до гривні зменшився на 24 копійки до 50,61 грн.