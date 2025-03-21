Міністр сказав, коли відновлять будівельні роботи "Охматдиту"

Будівельні роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит" можуть розпочатися в травні або на початку червня.

Такий прогноз дав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми очікуємо завершення розробки проєктної документації. Квітень проходимо всі експертизи, розпочинаємо торги на будівельника, в травні – на початку червня повинні розпочатися будівельні роботи", - сказав він в ефірі телемарафону.

За словами міністра, будівельні роботи "мають завершитись до початку холодів цього року".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення НДСЛ "Охматдит".

Корпус "Охматдиту" було пошкоджено у липні 2024 року в результаті російського обстрілу.