Стало відомо, коли українці отримають виплати "Національного кешбеку" за грудень

Від сьогодні, 27 лютого, українці почнуть отримувати виплати "Національного кешбеку" за покупки, зроблені у грудні.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що на рахунки 4,4 млн громадян надійде 699 млн гривень кешбеку за придбання товарів українського виробництва на майже 7 млрд грн.

В "Дії" підкреслили, що це найбільший обсяг покупок від старту програми.

Йдеться, що у програмі вже 34+ тис. і точок продажу та сотні тисяч товарів з кешбеком.

Використати кошти можна на оплату комунальних та поштових послуг, ліків, книг та продуктів українського виробництв, або задонатити на Сили оборони, зазначили в "Дії".

Нагадаємо:

З 11 грудня українці отримали змогу купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" у понад 1160 магазинах мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько" по всій Україні.

З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU.

В січні до програми розрахунків "Зимовою підтримкою" та "Національним кешбеком" долучилися АТБ, "Таврія В" (до складу якої входять делікатес-маркети "Космос" і супермаркети "Пюре"), "Дивоцін" та "ЛотОК".

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку – 5% і 15% залежно від категорії товарів.