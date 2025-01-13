Новини 13 січня: Китай та Індія відмовляються від нафти РФ, можливість відкриття авіарейсів

Про "тисячу Зеленського". Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Про нафту РФ. Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Про транзит нафти РФ. Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн російської нафти.

Про енергетику. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Про авіацію. Міжнародний аеропорт "Львів" вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.

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