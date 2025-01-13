У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Про це йдеться на сайті ВР.

Ініціаторами постанови стали 28 народних депутатів України з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина"та декількох позафракційних депутатів.

Наразі постанова одержана Верховною Радою та направлена на розгляд керівництву.

Довідка. Члена Кабінету міністрів України (крім прем’єр-міністра) може звільнити Верховна Рада України в таких випадках:

Якщо він сам подав заяву про відставку.

За поданням прем’єр-міністра (для міністра закордонних справ або оборони — за згодою президента).

Якщо президент подасть відповідне подання для міністра закордонних справ або оборони.

З ініціативи Верховної Ради.

Рішення Верховної Ради ухвалюється постановою, і звільнення набуває чинності в день прийняття цього рішення. У разі смерті міністра його повноваження припиняються з дати смерті.

На вакантну посаду призначається нова особа, яка вступає в обов’язки після складення присяги. Якщо Кабмін йде у відставку або завершує роботу перед новообраною Радою, всі його члени звільняються з моменту початку роботи нового уряду.