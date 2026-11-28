Кабінет Міністрів затвердив оновлений макропрогноз на 2027 рік, знизивши очікуване зростання економіки з 1,3% до 0,4% та підвищивши прогноз інфляції до 8,5%.

Про це йдеться у постанові уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

Оновлений прогноз покладено в основу проєкту державного бюджету на наступний рік. Очікуване зростання ВВП стало більш ніж утричі нижчим за попередню оцінку.

Водночас уряд прогнозує швидше подорожчання товарів і послуг. Оцінку споживчої інфляції на 2027 рік підвищили з 8% до 8,5%, а зростання промислових цін – із 16,2% до 17,3%.

Перегляд відбувається на тлі погіршення економічної ситуації. За даними Держстату, у третьому кварталі 2026 року ВВП України скоротився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом торік.

Річна інфляція у жовтні прискорилася до 11% проти 10% у вересні та 8,1% у серпні.

Нагадаємо:

11 листопада депутат Ярослав Железняк повідомив про перегляд урядового прогнозу: зростання економіки у 2026 році очікували на рівні 0,1%, а у 2027-му – 0,4%.

Наприкінці жовтня НБУ також погіршив прогноз економіки, очікуючи падіння ВВП України на 0,4% за підсумками 2026 року.