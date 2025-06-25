Кабмін дозволив встановити доплати тюремникам на час воєнного стану

Кабмін дозволив встановлювати щомісячні доплати співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) на період дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 25 червня.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", якими врегульовано питання встановлення на період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додаткової щомісячної винагороди", – повідомив Мельничук.

Постанова №168 дозволяє міністерствам та державним органам запроваджувати додаткові виплати не лише за безпосередню участь у бойових діях, а й за особливості проходження служби в умовах воєнного стану.

Така можливість вже передбачена для військовослужбовців Збройних сил України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.

Тепер до цього переліку долучаться і працівники тюремної системи.