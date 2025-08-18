"Я ледь не впав з крісла": інвестори США втратили мільярди на китайських акціях

Інвестори втратили мільярди доларів у липні, ставлячи на кілька малих китайських акцій, що котируються в США, які різко впали в ціні після того, як їх активно просували в соціальних мережах.

Сім мікрокапіталізованих акцій, що котируються на Nasdaq, - Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology і Pheton Holdings - усі впали більш ніж на 80% за кілька торгових сесій останнім часом.

Ці падіння забрали з їхньої ринкової вартості загалом $3,7 млрд, згідно з даними, проаналізованими аналітичною компанією InvestorLink. Усі сім акцій піднялися перед раптовими розпродажами, їх просували інвесторам у групах WhatsApp і на соціальних мережах.

Аналітики та інвестори зазначили, що ці рухи мають багато ознак шахрайства типу "памп і дамп". Немає жодних ознак того, що компанії, згадані в новині, були причетні до незвичайних коливань цін на акції.

Шахрайства "памп і дамп", коли особи з інтересом штучно завищують ціну акцій компанії перед тим, як різко продавати власні пакети, вже давно стали проблемою на американських ринках, але востаннє вони були великим питанням під час бичачого ринку 2020 і 2021 років, коли десятки неприбуткових китайських компаній різко злетіли, а потім обвалилися після лістингу.

ФБР заявило минулого місяця, що зафіксувало зростання на 300% кількості скарг від жертв шахрайства з акціями "памп і дамп". Вони додали, що інвестори стали мішенню для людей, які маскуються під "легітимні брокерські фірми або відомих аналітиків акцій".

Багато шахрайств пов'язано з рекордною кількістю китайських компаній, які вийшли на публічний ринок США у 2024 році, і ця тенденція триває цього року, коли китайські та гонконзькі компанії домінують на ринку мікрокапіталізаційних IPO у США.

Жертвами шахрайств "памп і дамп" стали як новачки на ринку, так і колишній дипломат, згідно з листуванням, що стало відоме Financial Times.

Тія Кастаньо, яка веде власний бізнес з виконавчого коучингу в Лондоні, потрапила до групи WhatsApp після того, як клікнула на рекламу у Facebook. Зрештою вона втратила всі свої заощадження, оскільки була переконана інвестувати в Ostin Technology, яке виглядало як легітимна інвестиційна компанія зі США.

"Відчуття порожнечі в животі та сорому. Я постійно сумніваюся у своєму рішенні і згадую, як я почувалася, коли земля відійшла від мене", - сказала вона Financial Times.

Раян Світнем, юрист із Великої Британії в Cel Solicitors, сказав, що за останні кілька місяців понад сто клієнтів зверталися до нього з питаннями, що стосуються шахрайств із китайськими акціями.

Групою WhatsApp, що налічувала близько 40 учасників, більшість з яких мали телефонні номери з Великої Британії та США, здавалося, керував законний американський брокер, який почав рекомендувати інвестиції в сектор охорони здоров'я і компанії, що займаються лікуванням раку, сказав співрозмовник.

"Вони запитали, чи є я AI-ботом на самому початку... хороший прийом. Це виглядало як законна операція", - додав цей чоловік. "Я ледь не впав зі стільця, коли акції були скинуті, це був суворий урок".

