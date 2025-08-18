"Я едва не упал с кресла": инвесторы США потеряли миллиарды на китайских акциях

Инвесторы потеряли миллиарды долларов в июле, ставя на несколько малых китайских акций, котирующихся в США, которые резко упали в цене после того, как их активно продвигали в социальных сетях.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Семь микрокапитализированных акций, котирующихся на Nasdaq - Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings - все упали более чем на 80% за несколько торговых сессий в последнее время.

Эти падения забрали из их рыночной стоимости в общей сложности $3,7 млрд, согласно данным, проанализированным аналитической компанией InvestorLink. Все семь акций поднялись перед внезапными распродажами, их продвигали инвесторам в группах WhatsApp и на социальных сетях.

Аналитики и инвесторы отметили, что эти движения имеют много признаков мошенничества типа "памп и дамп". Нет никаких признаков того, что компании, упомянутые в новости, были причастны к необычным колебаниям цен на акции.

Мошенничества "памп и дамп", когда лица с интересом искусственно завышают цену акций компании перед тем, как резко продавать собственные пакеты, уже давно стали проблемой на американских рынках, но последний раз они были большим вопросом во время бычьего рынка 2020 и 2021 годов, когда десятки неприбыльных китайских компаний резко взлетели, а затем обвалились после листинга.

ФБР заявило в прошлом месяце, что зафиксировало рост на 300% количества жалоб от жертв мошенничества с акциями "памп и дамп". Они добавили, что инвесторы стали мишенью для людей, которые маскируются под "легитимные брокерские фирмы или известных аналитиков акций".

Много мошенничеств связано с рекордным количеством китайских компаний, которые вышли на публичный рынок США в 2024 году, и эта тенденция продолжается в этом году, когда китайские и гонконгские компании доминируют на рынке микрокапитализационных IPO в США.

Жертвами мошенничеств "памп и дамп" стали как новички на рынке, так и бывший дипломат, согласно переписке, которая стала известна Financial Times.

Тия Кастаньо, которая ведет собственный бизнес по исполнительному коучингу в Лондоне, попала в группу WhatsApp после того, как кликнула на рекламу в Facebook. В конце концов она потеряла все свои сбережения, поскольку была убеждена инвестировать в Ostin Technology, которое выглядело как легитимная инвестиционная компания из США.

"Ощущение пустоты в животе и стыда. Я постоянно сомневаюсь в своем решении и вспоминаю, как я чувствовал себя, когда земля отошла от меня", - сказала она Financial Times.

Райан Свитнем, юрист из Великобритании в Cel Solicitors, сказал, что за последние несколько месяцев более ста клиентов обращались к нему с вопросами, касающимися мошенничеств с китайскими акциями.

Группа WhatsApp, насчитывавшая около 40 участников, большинство из которых имели телефонные номера из Великобритании и США, казалось, управлялась законным американским брокером, который начал рекомендовать инвестиции в сектор здравоохранения и компании, занимающиеся лечением рака, сказал собеседник.

"Они спросили, являюсь ли я AI-ботом в самом начале... хороший прием. Это выглядело как законная операция", - добавил этот человек. "Я чуть не упал со стула, когда акции были сброшены, это был суровый урок".

Напомним:

Ранее, акции сети пончиков Krispy Kreme и производителя камер GoPro резко взлетели, поскольку розничные инвесторы начали массово скупать ранее непопулярные компании - новый всплеск мем-акционной лихорадки.

Мем-акции, которые когда-то были символом протеста и финансовой оппозиции на фондовом рынке, теперь стали привычной частью инвестиционной культуры.